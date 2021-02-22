Знали ли вы, что вино можно не только пить, но и использовать как краски для художественных шедевров? Сеть очаровала сербская художница Саня Янкович, которая рисует картины вином.

Саня Янкович – сербская художница, магистр изящных искусств. Молодая художница использует вино как новую форму художественного выражения. Она увлеклась творчеством Winerelle, когда увидела пролитое на скатерть вино. Саня рассказывает, что представила эти темно-красные пятна на бумаге, и с этого началось ее искусство

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Winerelle – таинственная форма искусства, где картины рисуются полностью с помощью различных типов вина и сортов винограда. Чем изысканнее вино, тем более насыщенный цвет. И, как вино, эти картины созревают как живые. Несмотря на постоянство, цвет со временем немного меняется, но его яркие контрасты остаются, как и в начале.

Сначала темы Winerelle были довольно случайными: портреты, фан-арт, натюрморты и пейзажи, однако в последнее время я нашла твердое направление в путешествиях и историях о разных винных регионах. Последние несколько лет были довольно увлекательными, поскольку винное искусство познакомило меня с разными местами и людьми: винные конференции, мастер-классы в России, путешествия в Японию, выставки в Дубае и множество клиентов из США. Моя главная цель – продолжить сотрудничество с виноделами и использовать винное искусство как дизайн,

– рассказала художница в интервью Bored Panda.

Для создания каждой картины используются только лучшие сорта вина: "Рислинг“, "Шардоне", "Совиньон Блан" – для светлых цветов, "Мерло", "Пино Нуар" и "Каберне Совиньон" – для темных,

– пишет на своей странице в фейсбук Саня.