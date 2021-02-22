Чи знали ви, що вино можна не тільки пити, але і використовувати як фарби для художніх шедеврів? Мережу захопила сербська художниця Саня Янкович, яка малює картини вином.

Саня Янкович – сербська художниця, магістерка витончених мистецтв. Молода мисткиня використовує вино як нову форму художнього вираження. Вона захопилася творчістю Winerelle, коли побачила пролите на скатертину вино. Саня розповідає, що представила ці темно-червоні плями на папері, і з цього почалося її мистецтво

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Winerelle – таємнича форма мистецтва, де картини малюються повністю за допомогою різних типів вина і сортів винограду. Чим вишуканіше вино, тим більш насичений колір. І, як вино, ці картини дозрівають як живі. Незважаючи на сталість, колір з часом трохи змінюється, але його яскраві контрасти залишаються, як і на початку.

Спочатку теми Winerelle були досить випадковими: портрети, фан-арт, натюрморти і пейзажі; однак останнім часом я знайшла твердий напрямок в подорожах та історіях про різні винні регіони. Останні кілька років були досить захоплививими, оскільки винне мистецтво познайомило мене з різними місцями та людьми: винні конференції, майстер-класи в Росії, подорожі до Японії, виставки в Дубаї та безліч клієнтів із США. Моя головна мета – продовжити співпрацю з виноробами і використовувати винне мистецтво як дизайн,

– розповіла художниця в інтерв'ю Bored Panda.

Для створення кожної картини використовуються тільки кращі сорти вина: "Рислінг“, "Шардоне", "Совіньон Блан" – для світлих кольорів, "Мерло", "Піно Нуар" і "Каберне Совіньон" – для темних,

– пише на своїй сторінці у фейсбук Саня.