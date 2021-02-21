Художница из США по имени Даймонд Виппер-Янг попала в Книгу рекордов Гиннесса как человек, который самостоятельно нарисовал самый большой рисунок в мире. На его создание она потратила 63 часа.

Рисунок на белом фоне занимает площадь 604,5 квадратных метров. Для его создания 24-летняя художница, которая по совместительству является преподавателем искусства, использовала только черные маркеры. Девушка работала над ним в течение 5 дней, делая перерывы только на сон и еду.

Читайте также Беспредельная фантазия: как обычные вещи на улицах Нью-Йорка оживают от руки художника – фото

Даймон Виппер-Янг хотела изобразить в своем рисунке сочетание стихий воды, земли и воздуха. Поэтому там можно заметить и подводный мир, и зеленые насаждения между городскими домами, и воздушные шары, летающие в небе между облаков.



Рисунок Даймонд Виппер-Янг, который признали самым большим в мире / Фото CNN

Я действительно верю, что творчество есть в каждом из нас, и целью этого рисунка было вдохновить людей найти свой собственный творческий импульс,

– рассказала художница.

Своим достижением Даймонд превзошла предыдущий рекорд итальянского художника FRA!. В 2020 году он создал рисунок площадью 566 квадратных метров.



24-летняя художница Даймонд Виппер-Янг / Фото CNN

Художница создала свою работу в Центре Манделла в Институте Франклина в Филадельфии. Она стала частью инсталляции "Crayola IDEAworks: Выставка творчества".



Crayola IDEAworks: Выставка творчества / Фото CNN