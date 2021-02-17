Беспредельная фантазия: как обычные вещи на улицах Нью-Йорка оживают от руки художника – фото
Уличный художник из Нью-Йорка использует обычные вещи, чтобы сделать город ярче и веселее. Трубы, мусорные баки, кондиционеры, канализационные люки – это не просто части урбанистического пейзажа, но и огромное полотно для творчества Тома Боба.
Источник:Boredpanda
На инстаграм-страницу Тома Боба подписаны 259 тысяч человек. Они являются страстными поклонниками его творчества и с нетерпением ждут его новых работ на улицах разных городов. Художник создает не просто забавные рисунки, а целые истории и сюжеты. Его творения можно долго рассматривать, замечая все новые и новые детали.
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Главным преимуществом уличного искусства Том Боб считает то, что оно доступно каждому. Чтобы увидеть послание художника не нужно идти в галерею или музей – достаточно просто прогуляться по улицам города, в котором ты живешь.
Эмоция, которую я пытаюсь создать, – это счастье. Что мне нравится в уличном искусстве – это то, что это самый демократичный и самый выразительный в мире вид искусства за последние 15 лет. И это может увидеть каждый,
– поделился художник.
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