Уличный художник из Нью-Йорка использует обычные вещи, чтобы сделать город ярче и веселее. Трубы, мусорные баки, кондиционеры, канализационные люки – это не просто части урбанистического пейзажа, но и огромное полотно для творчества Тома Боба.

На инстаграм-страницу Тома Боба подписаны 259 тысяч человек. Они являются страстными поклонниками его творчества и с нетерпением ждут его новых работ на улицах разных городов. Художник создает не просто забавные рисунки, а целые истории и сюжеты. Его творения можно долго рассматривать, замечая все новые и новые детали.

Смотрите также 25 случаев, когда людям привиделось не то, что было на самом деле: подборка забавных фото

Главным преимуществом уличного искусства Том Боб считает то, что оно доступно каждому. Чтобы увидеть послание художника не нужно идти в галерею или музей – достаточно просто прогуляться по улицам города, в котором ты живешь.

Эмоция, которую я пытаюсь создать, – это счастье. Что мне нравится в уличном искусстве – это то, что это самый демократичный и самый выразительный в мире вид искусства за последние 15 лет. И это может увидеть каждый,

– поделился художник.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30