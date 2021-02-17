Вуличний художник з Нью-Йорка використовує звичайні речі, щоб зробити місто яскравішим та веселішим. Труби, сміттєві баки, кондиціонери, каналізаційні люки – це не просто частини урбаністичного пейзажу, а й величезне полотно для творчості Тома Боба.

На інстаграм-сторінку Тома Боба підписані 259 тисяч людей. Вони є палкими шанувальниками його творчості та з нетерпінням чекають на його нові роботи на вулицях різних міст. Художник створює не просто кумедні малюнки, а цілі історії та сюжети. Його творіння можна довго розглядати, помічаючи все нові й нові деталі.

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Головною перевагою вуличного мистецтва Том Боб вважає те, що воно доступно кожному. Щоб побачити послання художника не потрібно йти до галереї чи музею – достатньо просто прогулятися вулицями міста, в якому ти живеш.

Емоція, яку я намагаюся створити, – це щастя. Що мені подобається у вуличному мистецтві – це те, що це найдемократичніший та найвиразніший у світі вид мистецтва за останні 15 років. І це може побачити кожен,

– поділився художник.

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