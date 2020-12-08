Жизнь индийского фермера полностью изменилось после того, как он нашел драгоценный камень весом 14,98 карата стоимостью более 6 миллионов рупий или около 80 000 долларов.

Лакхан Ядав, 45-летний фермер из Мадхья-Прадеша, Индия, в один миг изменил судьбу благодаря небольшому участку земли, который он арендовал за 200 рупий (2,7 доллара), после того, как его не взяли на службу в полицию. Как сообщает The Times of India, Ядав нашел алмаз, зачерпнув пригоршню земли и камней, но нашел тот, который выглядел иначе. Когда он стер с него пыль – он засиял.

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Впоследствии Ядав отнес камень окружному алмазному инспектору, который подтвердил, что это именно алмаз. После этого алмаз был продан на аукционе за 6 миллионов рупий или около 80 000 долларов,

За часть денег, полученных за алмаз, Ядав приобрел мотоцикл, 2 гектара земли и двух буйволов. Еще часть – положил на депозит.

Я не пойду ни на что большое. Я не образованный человек, и я положу деньги на фиксированный депозит, чтобы гарантировать, что мои четверо детей получат хорошее образование,

– рассказывает Лакхан Ядава.

Панна, район в бедном районе Бундельханд штата Мадхья-Прадеш, Индия, известный своими алмазными рудниками. Поэтому Ядав четвертый человек, который сорвал джекпот за последние 30 дней в округе.

Я надеюсь найти еще один алмаз. Я поработаю над этим еще несколько месяцев, возможно, продлю аренду на участок,

– сказал Ядав.