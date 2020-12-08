Життя індійського фермера повністю змінилося після того, як він знайшов коштовний камінь вагою 14,98 карата вартістю понад 6 мільйонів рупій або близько 80 000 доларів.

Лакхан Ядав, 45 річний фермер з Мадхья-Прадеша, Індія, в одну мить змінив долю завдяки невеликій ділянці землі, яку він орендував за 200 рупій (2,7 долара), після того, як його не взяли на службу в поліцію. Як повідомляє The Times of India, Ядав знайшов діамант, зачерпнувши пригоршню землі та каменів, але знайшов той, який виглядав інакше. Коли він стер з нього пил – він засяяв.

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Згодом Ядав відніс камінь окружному діамантовому інспектору, який підтвердив, що це саме діамант. Після цього діамант було продано на аукціоні за 6 мільйонів рупій або близько 80 000 доларів,

За частину грошей, отриманих за діамант, Ядав придбав мотоцикл, 2 гектари землі та двох буйволів. Ще частину – поклав на депозит.

Я не піду ні на що велике. Я не освічена людина, і я покладу гроші на фіксований депозит, щоб гарантувати, що мої четверо дітей отримають гарну освіту,

– розповідає Лакхан Ядава.

Панна, район в бідному районі Бундельханд штату Мадхья-Прадеш, Індія, відомий своїми діамантовими рудниками. Тож Ядав четверта людина, яка зірвала джекпот за останні 30 днів в окрузі.

Я сподіваюся знайти ще один діамант. Я попрацюю над цим ще декілька місяців, можливо, продовжу оренду на ділянку,

– сказав Ядав.