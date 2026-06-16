Сейчас мы проведем с вами тест на интуицию, внимательность и, возможно, зрение. Вам нужно посмотреть на фото ниже и сказать, сколько на самом деле лет этой пани. South China Morning Post и другие иностранные СМИ рассказывают о китаянке, которая удивляет своим внешним видом и подходом к жизни.

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Иньцзы из Китая удивляет весь мир своим молодым внешним видом

Ее называют girlish grandma или "девочка-бабушка". Ее зовут Иньцзы (Yingzi), она из Шанхая и ей 74 года. Угадали? О женщине пишут местные СМИ, и она стала популярной уже далеко за пределами Китая. Ее видео с танцами и дефиле на каблуках посреди городских улиц набрали более 100 миллионов просмотров. Иньцзы с удовольствием делится секретами своей молодости: она советует просто придерживаться собственного стиля, выбирать одежду, которую любит молодежь, и экспериментировать с образами.



В 74 года Инцзы выглядит на 30 лет / Фото из соцсетей

Каждое утро женщина час занимается йогой, не ест после 17:00, наедается лишь на 70% и всегда придерживается четкой последовательности: сначала суп, затем овощи, белок и в конце – гарнир. До 2024 года, когда она получила перелом, женщина вообще не бывала в больницах после рождения сына, которому сейчас 45 лет. Даже во время травмы она поразила врачей стойкостью – отказалась от ходунков и каждый вечер ходила по часу, чтобы быстрее восстановиться.



Китайская модель Иньцзы покоряет подиум в 74 года / Фото из соцсетей

Иньцзы с детства обожала сферу красоты, но никогда не была профессиональной моделью или актрисой. Ранее она работала директором детского сада, впоследствии в 80-х годах переехала с семьей в Японию, где работала в ресторане. Ее приветливость и эффектная внешность так привлекали клиентов, что она даже попала на страницы известного японского журнала. Позже женщина открыла собственное заведение китайской кухни. Вернувшись в Китай, она собрала состояние на инвестициях в недвижимость и пожертвовала несколько миллионов юаней на благотворительность.



Иньцзы в молодости / Фото из соцсетей

Как изменилась жизнь Иньцзы после 70 лет

В 70 лет ее жизнь приобрела новый оборот – она присоединилась к пекинской модельной группе Fashion Grannies Crew, средний возраст участниц которой превышает 65 лет. Женщины этой группы борются со стереотипами в обществе и против домашнего насилия.

Вскоре Иньцзы осуществила мечту всей жизни, пройдя по подиуму на показе мод в шанхайском Диснейленде. Иньцзы уверена, что возраст – это не препятствие, а даже преимущество. Она говорит: "Хочу оставаться красивой до 120 лет".