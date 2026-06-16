Зараз з вами проведемо тест на інтуїцію, уважність, можливо, зір. Вам треба подивитися на фото нижче й сказати, скільки насправді років цій пані. South China Morning Post та інші іноземні медіа розповідають про китаянку, яка дивує своїм зовнішнім виглядом та підходом до життя.

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Їнцзи з Китаю дивує весь світ своїм молодим виглядом

Її називають girlish grandma або "дівчинка-бабуся". Її звати Їнцзи (Yingzi), вона з Шанхаю і їй 74 роки. Вгадали? Про жінку пишуть місцеві медіа й вона стала популярною вже далеко за межами Китаю. Її відео з танцями та дефіле на підборах посеред міських вулиць набрали понад 100 мільйонів переглядів. Їнцзи залюбки ділиться секретами своєї молодості: вона радить лише дотримуватися власного стилю, обирати одяг, який любить молодь, та експериментувати з образами.



У 74 Їнцзи має вигляд на 30 років / Фото з соцмереж

Щоранку жінка годину займається йогою, не їсть після 17:00, насичується лише на 70% і завжди дотримується чіткої черговості: спочатку суп, потім овочі, білок і наприкінці – гарнір. До 2024 року, коли вона отримала перелом, жінка взагалі не бувала в лікарнях після народження сина, якому зараз 45 років. Навіть під час травми вона вразила лікарів стійкістю – відмовилася від ходунків і щовечора ходила по годині, щоб швидше відновитися.



Китайська модель Їнцзи підкорює подіум у 74 роки / Фото з соцмереж

Їнцзи з дитинства обожнювала сферу краси, але ніколи не була професійною моделлю чи акторкою. Раніше вона працювала директоркою дитячого садка, згодом у 80-х роках переїхала з родиною до Японії, де працювала в ресторані. Її привітність та ефектна зовнішність так приваблювали клієнтів, що вона навіть потрапила на сторінки відомого японського журналу. Пізніше жінка відкрила власний заклад китайської кухні. Повернувшись до Китаю, вона заробила статки на інвестиціях у нерухомість і пожертвувала кілька мільйонів юанів на благодійність.



Їнцзи у молодості / Фото з соцмереж

Як змінилося життя Їнцзи після 70 років

У 70 років її життя отримало новий оберт – вона приєдналася до пекінської модельної групи Fashion Grannies Crew, середній вік учасниць якої перевищує 65 років. Жінки цієї групи борються зі стереотипами у суспільстві та проти домашнього насильства.

Невдовзі Їнцзи здійснила мрію всього життя, пройшовши подіумом на показі мод у шанхайському Діснейленді. Їнцзи впевнена, що вік – це не перешкода, а навіть перевага. Вона каже: "Хочу залишатися красивою до 120 років".