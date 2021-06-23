Мяч, пролетев некоторое расстояние, попал прямо в заднее окно его собственной машины. Удар был настолько сильным, что оно разбилось.

Это интересно Нации-игроки: ТОП-5 самых азартных стран мира

Увидев это, другие игроки и судья начали смеяться, а зрители – ободряюще аплодировать. Сам Асиф Али не разделял их радости. Он красноречиво схватился за голову и присел посрели поля.

Видео этого момента опубликовали в твиттере крикетного клуба. Несмотря на то, что на нем не видно куда именно попал мяч, ролик быстро стал вирусным в сети. Фото разбитого окна автомобиля Асифа Али опубликовали позже.

В конце концов игру продолжили, но ее результат не смог подбодрить Асифа. К разбитому окну добавилось еще и поражение клуба Illingworth St Mary's в матче. Поэтому можно с уверенностью сказать, что этот день был не самым лучшим в жизни игрока.