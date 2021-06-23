М'яч, пролетівши певну відстань, влучив прямо у заднє вікно його власної автівки. Удар був настільки сильним, що воно розбилося.

Це цікаво Нації-гравці: ТОП-5 найазартніших країн світу

Побачивши це, інші гравці та суддя почали сміятися, а глядачі – підбадьорливо аплодувати. Сам Асіф Алі не розділяв їхньої радості. Він красномовно схопився за голову та присів посеред поля.

Відео цього моменту опублікували у твітері крикетного клубу. Попри те, що на ньому не видно куди саме поцілив м'яч, ролик швидко став вірусним у мережі. Фото розбитого вікна автомобіля Асіфа Алі опублікували пізніше.

Врешті-решт гру продовжили, але її результат не зміг підбадьорити Асіфа. До розбитого вікна додалася ще й поразка клубу Illingworth St Mary’s у матчі. Тож можна із впевненістю сказати, що цей день був не найкращим у життя гравця.