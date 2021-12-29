Случайную маскировку людей, животных или любых предметов также можно отнести к таким ситуациям. Каждый из нас встречал фотографии с такими явлениями в интернете, и, несмотря на это, поверить в увиденное бывает очень тяжело. Кто-то называет это оптическими иллюзиями, а кто-то – стечением обстоятельств, но результат остается неизменным. Эти фотографии действительно могут озадачить каждого, хотя бы на короткое мгновение.
Это интересно Больше вопросов, чем ответов: странные фото из сети, которые очень сложно обьяснить
"На этом фото 2 кошки"
Фото Reddit / cooljujuba
"23 минуты. Столько времени понадобилось мне, чтобы найти очки"
Фото Reddit / Dirak07
"Новая рубашка моего парня идеально подходит к его татуировке"
Фото Reddit / the_soup_whisperer
"Пустота с глазами"
Фото Reddit / ElMac65
"Захотел вздремнуть, и обнаружил, что мое одеяло мурлычет"
Фото Reddit / Missamble
"Нет, стул не сломан"
Фото Reddit / yourwifeslover910110
"Изображение на трейлере четко совпадает с горами на заднем плане"
Фото Reddit
"Скоро мы заменим столешницу, и готовить бутерброды будет легче"
Фото Reddit / m83live
"Двух взглядов будет недостаточно"
Фото Reddit / traitor_swift
"На этом полу что-то есть"
Фото Reddit / pakartidur
"Моя полная молока чашка выглядит, словно перевернутая"
Фото Reddit / PapaMutt
"Идеальный камуфляж"
Фото Imgur / Hauntologist2
"Моя жена оказалась в правильной куртке в правильное время"
Фото Фотографии Reddit / Purp_Skurp_349
"Уровень камуфляжа – хороший мальчик"
Фото Reddit / porn_trooper
"Ассимиляция. День 117"
Фото Reddit / sopadebombillas