Случайную маскировку людей, животных или любых предметов также можно отнести к таким ситуациям. Каждый из нас встречал фотографии с такими явлениями в интернете, и, несмотря на это, поверить в увиденное бывает очень тяжело. Кто-то называет это оптическими иллюзиями, а кто-то – стечением обстоятельств, но результат остается неизменным. Эти фотографии действительно могут озадачить каждого, хотя бы на короткое мгновение.

Это интересно Больше вопросов, чем ответов: странные фото из сети, которые очень сложно обьяснить

"На этом фото 2 кошки"

Фото Reddit / cooljujuba

"23 минуты. Столько времени понадобилось мне, чтобы найти очки"

Фото Reddit / Dirak07

"Новая рубашка моего парня идеально подходит к его татуировке"

Фото Reddit / the_soup_whisperer

"Пустота с глазами"

Фото Reddit / ElMac65

"Захотел вздремнуть, и обнаружил, что мое одеяло мурлычет"

Фото Reddit / Missamble

"Нет, стул не сломан"

Фото Reddit / yourwifeslover910110

"Изображение на трейлере четко совпадает с горами на заднем плане"

Фото Reddit

"Скоро мы заменим столешницу, и готовить бутерброды будет легче"

Фото Reddit / m83live

"Двух взглядов будет недостаточно"

Фото Reddit / traitor_swift

"На этом полу что-то есть"

Фото Reddit / pakartidur

"Моя полная молока чашка выглядит, словно перевернутая"

Фото Reddit / PapaMutt

"Идеальный камуфляж"

Фото Imgur / Hauntologist2

"Моя жена оказалась в правильной куртке в правильное время"

Фото Фотографии Reddit / Purp_Skurp_349

"Уровень камуфляжа – хороший мальчик"

Фото Reddit / porn_trooper

"Ассимиляция. День 117"

Фото Reddit / sopadebombillas