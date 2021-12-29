Випадкове маскування людей, тварин чи будь-яких предметів також можна віднести до таких ситуацій. Кожен з нас зустрічав фотографії з такими явищами в інтернеті, і попри це, повірити у побачене буває дуже важко. Хтось називає це оптичними ілюзіями, а хтось – збігом обставин, але результат залишається незмінним. Ці світлини справді можуть спантеличити кожного, бодай на коротку мить.

Це цікаво Більше питань, ніж відповідей: дивні фото з мережі, які дуже складно пояснити

"На цьому фото 2 кішки"

Фото Reddit / cooljujuba

"23 хвилини. Стільки часу знадобилося мені, щоб знайти окуляри"

Фото Reddit / Dirak07

"Нова сорочка мого хлопця ідеально пасує до його татуювання"

Фото Reddit / the_soup_whisperer

"Пустота з очима"

Фото Reddit / ElMac65

"Захотів подрімати, і виявив, що моя ковдра муркоче"

Фото Reddit / Missamble

"Ні, стілець не зламаний"

Фото Reddit / yourwifeslover910110

"Зображення на трейлері чітко збігається з горами на задньому плані"

Фото Reddit

"Скоро ми замінимо стільницю, і готувати бутерброди буде легше"

Фото Reddit / m83live

"Двох поглядів буде недостатньо"

Фото Reddit / traitor_swift

"На цій підлозі щось є"

Фото Reddit / pakartidur

"Моя повна молока чашка виглядає, ніби перевернута"

Фото Reddit / PapaMutt

"Ідеальний камуфляж"

Фото Imgur / Hauntologist2

"Моя дружина опинилася у правильній куртці у правильний час"

Фото Reddit / Purp_Skurp_349

"Рівень камуфляжу – хороший хлопчик"

Фото Reddit / porn_trooper

"Асиміляція. День 117"

Фото Reddit / sopadebombillas

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