Випадкове маскування людей, тварин чи будь-яких предметів також можна віднести до таких ситуацій. Кожен з нас зустрічав фотографії з такими явищами в інтернеті, і попри це, повірити у побачене буває дуже важко. Хтось називає це оптичними ілюзіями, а хтось – збігом обставин, але результат залишається незмінним. Ці світлини справді можуть спантеличити кожного, бодай на коротку мить.
Це цікаво Більше питань, ніж відповідей: дивні фото з мережі, які дуже складно пояснити
"На цьому фото 2 кішки"
Фото Reddit / cooljujuba
"23 хвилини. Стільки часу знадобилося мені, щоб знайти окуляри"
Фото Reddit / Dirak07
"Нова сорочка мого хлопця ідеально пасує до його татуювання"
Фото Reddit / the_soup_whisperer
"Пустота з очима"
Фото Reddit / ElMac65
"Захотів подрімати, і виявив, що моя ковдра муркоче"
Фото Reddit / Missamble
"Ні, стілець не зламаний"
Фото Reddit / yourwifeslover910110
"Зображення на трейлері чітко збігається з горами на задньому плані"
Фото Reddit
"Скоро ми замінимо стільницю, і готувати бутерброди буде легше"
Фото Reddit / m83live
"Двох поглядів буде недостатньо"
Фото Reddit / traitor_swift
"На цій підлозі щось є"
Фото Reddit / pakartidur
"Моя повна молока чашка виглядає, ніби перевернута"
Фото Reddit / PapaMutt
"Ідеальний камуфляж"
Фото Imgur / Hauntologist2
"Моя дружина опинилася у правильній куртці у правильний час"
Фото Reddit / Purp_Skurp_349
"Рівень камуфляжу – хороший хлопчик"
Фото Reddit / porn_trooper
"Асиміляція. День 117"
Фото Reddit / sopadebombillas