Твиттер-страница Pictures of the end именно такая. Там собраны самые абсурдные фото из сети, которые вряд ли смогут объяснить даже их авторы. Поэтому, если вы заскучали и хотите развлечься или открыть для себя что-то новое – вам сюда. Но осторожно, кое-что из увиденного действительно может шокировать.

Это интересно Инстаграм против реальности: 12 раз, когда люди плохо отредактировали фото и опозорились

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