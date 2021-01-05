Провести неделю в полной самоизоляции на уединенном острове посреди моря, просматривая фильмы в максимально комфортных условиях. Кажется, что это настоящий рай для интровертов.

Гетеборгский кинофестиваль в Швеции разыскивает добровольца, который проведет неделю на уединенном острове-маяке Патер Ностер. Там он посмотрит 60 фильмов, которые входят в программу кинофестиваля, сообщают Развлечения 24.

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Для счастливчика создадут комфортные условия – у него будет удобная кровать и достаточно еды и напитков, однако есть одно "но". С собой на остров нельзя брать ни гаджетов, ни книг. Кроме того, добровольцу придется ежедневно вести видеоблог и рассказывать о ходе эксперимента.



Маяк Патер Ностер в Швеции / Скриншот

Добровольцы должны быть энтузиастами в сфере кино, а также эмоционально и психологически готовы к неделе изоляции,

– рассказал Йонас Холмберг, арт-директор Гетеборгского кинофестиваля.

Идея проведения гала-показа только для одного человека появилась у организаторов фестиваля в связи с пандемией коронавируса. В частности потому, что люди вынуждены смотреть фильмы дома, а не в кинотеатрах.

Смотрите видеоанонс киноизоляции