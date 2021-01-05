Провести тиждень у повній самоізоляції на усамітненому острові посеред моря, переглядаючи фільми у максимально комфортних умовах. Здається, що це справжній рай для інтровертів.

Гетеборзький кінофестиваль у Швеції розшукує добровольця, який проведе тиждень на усамітненому острові-маяку Патер Ностер. Там він перегляне 60 фільмів, які входять до програми кінофестивалю, повідомляють Розваги 24.

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Для щасливчика створять найкомфортніші умови – у нього буде зручне ліжко і вдосталь їжі та напоїв, проте є одне "але". Із собою на острів не можна брати ні гаджетів, ні книжок. Крім того, добровольцю доведеться щодня вести відеоблог і розповідати про хід експерименту.



Маяк Патер Ностер у Швеції / Скриншот

Добровольці повинні бути ентузіастами у сфері кіно, а також емоційно та психологічно готовими до тижня ізоляції,

– розповів Йонас Холмберг, арт-директор Гетеборзького кінофестивалю.

Ідея проведення гала-показу лише для однієї людини з'явилася в організаторів фестивалю у зв'язку із пандемією коронавірусу. Зокрема через те, що люди вимушені дивитися фільми вдома, а не в кінотеатрах.

Дивіться відеоанонс кіноізоляції

Щоб взяти участь у відборі необхідно оформити заявку на сайті фестивалю. Їх прийматимуть до 19 січня. Переможця відбору визначатимуть за результатами співбесіди. А кіноізоляція розпочнеться вже 30 січня.