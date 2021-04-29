Художника Фахми Резу арестовали за то, что он оскорбил королеву Малайзии Азизу, создав плейлист на платформе Spotify. Так он поглумился над комментарием, который она написала в инстаграме.

Список воспроизведения под названием This Is Dengki Ke? состоял из 101 композиции, каждая из которых имела в тексте слово "зависть". На обложку этого плейлиста Фахми поставил портрет королевы Азизы. Ссылка на него художник опубликовал в своих социальных сетях.

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Поступок Фахми был реакцией на комментарий королевы (или того, кто ведет ее профиль) в инстаграме. На вопрос одного из подписчиков о том, вакцинированы ли от коронавируса повара во дворце, королева ответила: "А что? Вы завидуете?". Эта реплика возмутила пользователей социальных сетей и вызвала волну осуждения.



Фахми Реза / Фото The Star

Опубликовать плейлист в Spotify удалось не сразу – платформа блокировала его более 10 раз, но Фахми не сдавался.

Вы можете удалять обложку и название моего списка воспроизведения, но я буду продолжать заменять их новыми. Я могу делать это целый день. Давайте танцевать,

– написал художник в твитере.

Dear @SpotifyMY



Kamu boleh padamkan image dan title playlist aku berkali-kali, tapi aku akan terus gantikan dengan yang baru. I literally can do this all day. Let's dance! #DengkiKe https://t.co/KnGn39cZKu pic.twitter.com/Qe7VRiyVVD — Fahmi Reza (@kuasasiswa) April 22, 2021

Малайзийские правоохранители расценили распространение подобного контента как призыв к мятежу. Его арестовали, но на следующий день освободили под залог. Его адвокат, говорит, что пока неизвестно, будут ли выдвигать Фахми какие-то обвинения

Плейлист This Is Dengki Ke? до сих пор в свободном доступе на платформах Spotify и Apple Music.