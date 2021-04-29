У Малайзії художника заарештували через плейлист у Spotify: він образив королеву
Художника Фахмі Резу арештували через те, що він образив королеву Малайзії Азізу, створивши плейлист на платформі Spotify. Так він глузував із коментарів, які вона писала в інстаграмі.
Джерело:New York Post
Список відтворення під назвою This Is Dengki Ke? складався зі 101 композиції, кожна з яких мала у тексті слово "заздрість". На обкладинку цього плейлиста Фахмі поставив портрет королеви Азізи. Посилання на нього художник опублікував у своїх соціальних мережах.
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Вчинок Фахмі був реакцією на коментар королеви (чи того, хто веде її профіль) в інстаграмі. На запитання одного з підписників про те, чи кухарі в палаці вакциновані від коронавірусу, королева відповіла: "А що? Ви заздрите?". Така репліка обурила користувачів соціальних мереж та спричинила хвилю осуду.
Фахмі Реза / Фото The Star
Опублікувати плейлист у Spotify вдалося не одразу – платформа блокувала його більше 10 разів, але Фахмі не здавався.
Ви можете видаляти обкладинку та назву мого списку відтворення, але я продовжуватиму замінювати їх новими. Я можу робити це цілий день. Давайте танцювати,
– написав художник у твітері.
Малайзійські правоохоронці розцінили поширення подібного контенту як заклик до заколоту. Його заарештували, але наступного дня звільнили під заставу. Його адвокат, говорить, що наразі невідомо, чи висуватимуть Фахмі якісь обвинувачення
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