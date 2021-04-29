Художника Фахмі Резу арештували через те, що він образив королеву Малайзії Азізу, створивши плейлист на платформі Spotify. Так він глузував із коментарів, які вона писала в інстаграмі.

Список відтворення під назвою This Is Dengki Ke? складався зі 101 композиції, кожна з яких мала у тексті слово "заздрість". На обкладинку цього плейлиста Фахмі поставив портрет королеви Азізи. Посилання на нього художник опублікував у своїх соціальних мережах.

Це цікаво Такого ще не було: у Тель-Авіві двоє чоловіків перевозили коня в ліфті хмарочосу – їх затримали

Вчинок Фахмі був реакцією на коментар королеви (чи того, хто веде її профіль) в інстаграмі. На запитання одного з підписників про те, чи кухарі в палаці вакциновані від коронавірусу, королева відповіла: "А що? Ви заздрите?". Така репліка обурила користувачів соціальних мереж та спричинила хвилю осуду.



Фахмі Реза / Фото The Star

Опублікувати плейлист у Spotify вдалося не одразу – платформа блокувала його більше 10 разів, але Фахмі не здавався.

Ви можете видаляти обкладинку та назву мого списку відтворення, але я продовжуватиму замінювати їх новими. Я можу робити це цілий день. Давайте танцювати,

– написав художник у твітері.

Dear @SpotifyMY



Kamu boleh padamkan image dan title playlist aku berkali-kali, tapi aku akan terus gantikan dengan yang baru. I literally can do this all day. Let's dance! #DengkiKe https://t.co/KnGn39cZKu pic.twitter.com/Qe7VRiyVVD — Fahmi Reza (@kuasasiswa) April 22, 2021

Малайзійські правоохоронці розцінили поширення подібного контенту як заклик до заколоту. Його заарештували, але наступного дня звільнили під заставу. Його адвокат, говорить, що наразі невідомо, чи висуватимуть Фахмі якісь обвинувачення

Плейлист This Is Dengki Ke? досі є у вільному доступі на платформах Spotify і Apple Music.