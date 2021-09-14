Художник забавно сочетает сцены из разных фильмов и сериалов: 20 неожиданных дуэтов

12:39

У каждого из нас есть любимые фильмы, мультики и сериалы, и часто наши предпочтения очень отличаются. Есть немало людей, которым одинаково нравится жуткий фильм ужасов и смешной детский мультсериал. А что было бы, если бы их герои объединились в одной ленте?