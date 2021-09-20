Художник воспроизводит обложки музыкальных альбомов с помощью Lego: интересная подборка

Мы уже неоднократно показывали, как художники сочетают различные виды искусства, и в результате получают что-то новое, интересное и уникальное. Один из них – Аднан Лотия, который воспроизводит обложки известных музыкальных альбомов с помощью деталей конструкторов Lego.

На первый взгляд, это кажется совсем несложным. Но если рассмотреть его работы подробно, становится понятно, что для точного воспроизведения необходимо приложить немало усилий. Художнику приходится искать детальки редких форм, и наслаивать их друг на друга множество раз, чтобы получить действительно похожий результат. Развлечения 24 подготовили для вас подборку из самых интересных работ Аднана Лотии.

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