На первый взгляд, это кажется совсем несложным. Но если рассмотреть его работы подробно, становится понятно, что для точного воспроизведения необходимо приложить немало усилий. Художнику приходится искать детальки редких форм, и наслаивать их друг на друга множество раз, чтобы получить действительно похожий результат. Развлечения 24 подготовили для вас подборку из самых интересных работ Аднана Лотии.
Это интересно 5 курьезных историй о казино, которые заставят вас смеяться и немного завидовать
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
Смотрите также Фестиваль соломенных скульптур: гигантские орел и краб поселились в японском парке