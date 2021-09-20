На первый взгляд, это кажется совсем несложным. Но если рассмотреть его работы подробно, становится понятно, что для точного воспроизведения необходимо приложить немало усилий. Художнику приходится искать детальки редких форм, и наслаивать их друг на друга множество раз, чтобы получить действительно похожий результат. Развлечения 24 подготовили для вас подборку из самых интересных работ Аднана Лотии.

Это интересно 5 курьезных историй о казино, которые заставят вас смеяться и немного завидовать

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

Смотрите также Фестиваль соломенных скульптур: гигантские орел и краб поселились в японском парке