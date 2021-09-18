Соломенные скульптуры являются частью ежегодного фестиваля искусств Вара в префектуре Ниигата. В прошлом году традиционное мероприятие прервалось из-за COVID-19, но сейчас он представляет новую коллекцию работ, празднуя свое 13-летие.

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О фестивале

Много лет японцы используют остатки рисовой соломы в качестве корма для скота, для компоста, который возрождает грунт, и для изготовления бытовых товаров, таких как босоножки зори.

Соломенные босоножки Зари / Фото Allabout Japan

Однако с развитием сельскохозяйственных технологий и культуры фермеры все чаще обнаруживали избыток соломы. Ища способ ее утилизировать, в 2006 году они скооперировались с токийским Университетом искусств Мусасино.

Тогда профессор кафедры науки дизайна Шинго Миядзима предложил использовать солому в общем художественном проекте. Так и родился фестиваль Вара, который стартовал в 2008 году.



Соломенный кальмар / Фото Wara Art

Гигантский морж / Фото Wara Art

Изготовление соломенных скульптур

Каждое произведение искусства, которое традиционно представлено в парке Увасекигата, который спроектировали студенты художественного университета.

Воплотили их в жизнь ремесленники из района Нисикан. Для этого они сначала изготовили из древесины "скелет" скульптур, а затем соломой придали им нужную форму.

В этом году гости фестиваля могут увидеть гигантского орла, медведя, моржа, кальмара и многие другие соломенные существа.

Экспозиция продлится до конца октября.



Фото Wara Art



Фото Wara Art



Фото Wara Art



Фото Wara Art

Смотрите видео, как студенты и ремесленники создают свои удивительные скульптуры из соломы