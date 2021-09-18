Солом’яні скульптури є частиною щорічного фестивалю мистецтв Вара у префектурі Ніїґата. Минулого року традиційний захід перервався через COVID-19, але зараз він представляє нову колекцію робіт, святкуючи своє 13-річчя.

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Про фестиваль

Багато років японці використовують залишки рисової соломи як корм для худоби, для компосту, що відроджує ґрунт, і для виготовлення побутових товарів, таких як босоніжки зорі.



Солом'яні босоніжки зорі / Фото Allabout Japan

Однак з розвитком сільськогосподарських технологій та культури фермери все частіше виявляли надлишок соломи. Шукаючи спосіб її утилізувати, у 2006 році вони скооперувалися з токійським Університетом мистецтв Мусасіно.

Тоді професор кафедри науки дизайну Шінго Міядзіма запропонував використовувати солому у спільному мистецькому проєкті. Так і народився фестиваль Вара, який стартував у 2008 році.



Солом'яний кальмар / Фото Wara Art



Гігантський морж / Фото Wara Art

Виготовлення солом’яних скульптур

Кожен витвір мистецтва, який традиційно представлений у парку Увасекігата, спроєктували студенти художнього університету.

Втілили їх у життя ремісники з району Нісікан. Для цього вони спочатку виготовили з деревини "скелет" скульптур, а потім соломою надали їм потрібної форми.

Цьогоріч гості фестивалю можуть побачити гігантського орла, ведмедя, моржа, кальмара та багато інших солом’яних істот.

Експозиція триватиме до кінця жовтня.



Фото Wara Art



Фото Wara Art



Фото Wara Art



Фото Wara Art

Дивіться відео, як студенти і ремісники створюють свої дивовижні скульптури з соломи