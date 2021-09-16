Загальна вартість втрачених прикрас склала 70 000 малазійських рингітів (16 800 доларів або 450 000 гривень). Тож діватися було нікуди – жінка пішла на звалище. Відео пошуків потрапило у соцмережі – його опублікувала користувачка фейсбуку на ім'я Ідда Меліса.

Це цікаво Результат поєднання карт і китайського доміно: як грати в Пай Гоу покер

На ньому видно, як жінка разом зі сміттярами копирсається у смітті за допомогою довгих палиць. На щастя, шкатулку вдалося знайти – малазійка дістала її з одного із пакетів. Вона помила її, а після цього продемонструвала свою колекцію золотих браслетів, які були всередині.

Я так вдячна, що знайшла їх,

– сказала жінка.

Жінка знайшла у смітті свою шкатулку з коштовними прикрасами: дивіться відео



Це відео стало вірусним – зібрало тисячі переглядів, вподобань і поширень, а також сотні коментарів. Люди писали, що вболівали за жінку і дуже раді, що їй вдалося повернути свої коштовності.

Крім того, частина коментаторів були здивовані тим, що вона все-таки наважилася копирсатися у смітті, і змогла знайти шкатулку серед такої кількості відходів. Інші ж зауважили, що їй варто запросити сміттярів до ресторану та пригостити вечерею в подяку за допомогу у пошуках прикрас. ​

Дивіться також Прокинулась совість: грабіжник повернув музею брошку, вкрадену 26 років тому