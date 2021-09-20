На перший погляд, це здається зовсім нескладним, але якщо роздивитися його роботи детальніше, стає зрозуміло, що для точного відтворення необхідно докласти чимало зусиль. Художнику доводиться шукати детальки рідкісних форм, і нашаровувати їх одна на одну безліч разів, щоб отримати справді схожий результат. Розваги 24 підготували для вас добірку з найцікавіших робіт Аднана Лотії.

Це цікаво 5 курйозних історій про казино, які змусять вас сміятися і трішки заздрити

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