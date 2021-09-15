Он начал сочетать рисунки с обычными бытовыми предметами, которые есть дома у каждого из нас. Это вылилось в целую серию иллюстраций под названием "Жизнь в записной книжке", и это действительно захватывает. Очень интересно наблюдать, как фантазия художника превращает обыденные вещи в частички сюжетов. Развлечения 24 подобрали для вас 20 самых метких и забавных работ Сэма. Приятного просмотра!

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