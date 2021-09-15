Він почав поєднувати малюнки зі звичайними побутовими предметами, які є вдома у кожного з нас. Це вилилося у цілу серію ілюстрацій під назвою "Життя у записнику", і це справді захоплює. Дуже цікаво спостерігати, як фантазія художника перетворює повсякденні речі на фрагменти сюжетів. Розваги 24 підібрали для вас 20 найбільш влучних та кумедних робіт Сема. Приємного перегляду!

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До теми Вуличний художник використовує дерева як волосся для своїх жіночих портретів

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