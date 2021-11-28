Художник создает резные шедевры из красного дерева: фото детальных украшений

Багамский резчик подчеркивает естественную красоту дерева в своих изысканных произведениях. В геометрических кусках дерева человек вырезает линии и точки, создавая незаурядные композиции.

Художник по имени Джон Бидл с помощью резаков и стамесок превращает дерево в декоративные скульптуры.

Это интересно Купил на распродаже за 30 долларов: картина эпохи Возрождения может стоить баснословных денег

Творит Бидл по красному дереву, прижигая его на поверхности.

Что известно о резьбе? Резьба по дереву сформировалась как искусство еще во времена Древнего Египта, а первые памятники сницарства датируются 20 тысячами лет до нашей эры. В ХVI – XVIIІ веках вырезание фигур из дерева стало неотъемлемой частью стиля барокко, отличавшегося своим великолепием и сложным сочетанием форм.

Произведения Бидла имеют мало общего с барочной резьбой, однако у них удивительная детализация.

Резчик творит на деревянных геометрических фигурах / Фото Бидла

Его новая коллекция "Splinters and Shards" удивляет своей эластичностью, объемностью и лаконичностью форм. Бидл послойно снимает дерево с помощью специальных инструментов для достижения плавного градиента – сверху дерево имеет черный цвет, а внутри сохраняет красный оттенок.

Читайте также Британка нашла 600-летнюю мини-Библию из золота: фото крошечной реликвии

"Splinters and Shards" будет демонстрироваться в Нассау, родном городе Бидла, с декабря по январь 2022 года.

Резьба багамского художника / Фото Бидла

Резьба багамского художника / Фото Бидла

Резьба багамского художника / Фото Бидла

Резьба багамского художника / Фото Бидла

Резьба багамского художника / Фото Бидла