Это его способ передать изоляцию в современном мире. Обманчивая обертка на его картинах добавляет интриги и заставляет зрителей визуализировать развертывание.

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Гиперреалистичная техника

Один взгляд и иллюзия сразу убеждает вас, что картины обернуты настоящей полиэтиленовой пленкой.

Это то, что можно увидеть, но не почувствовать,

– говорит Эли.

Даже его подписчики в инстаграме неоднократно выразили сомнения относительно нереальности обертки. Чтобы доказать, что пленка нарисована, Робин опубликовал видео своих произведений искусства, снятых со всех сторон. Эти ролики подтверждают, что на самом деле это обычные картины.

Эли также продемонстрировал, как он на своих масляных работах создает иллюзию, которая способна обмануть восприятие реальности.

О художнике

Робин Эли родился в Лондоне. Через несколько лет его семья мигрировала в Австралию, где он получил среднее образование.

Затем художник переехал в США и получил степень бакалавра по специальности искусствоведение в Вестмонтском колледже. В конце концов он поселился в Лос-Анджелесе.