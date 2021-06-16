Це його спосіб передати ізоляцію в сучасному світі. Оманлива обгортка на його картинах додає інтриги та змушує глядачів візуалізувати розгортання.

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Гіперреалістична техніка

Один погляд і ілюзія відразу переконує вас, що картини обгорнуті справжньою поліетиленовою плівкою.

Це те, що можна побачити, але не відчути,

– каже Елі.

Навіть його підписники в інстаграмі неодноразово висловили сумніви щодо нереальності обгортки. Щоб довести, що плівка намальована, Робін опублікував відео своїх творів мистецтва, знятих з усіх боків. Ці ролики підтверджують, що насправді це звичайні картини.

Елі також продемонстрував, як він на своїх олійних роботах створює ілюзію, що здатна обдурити сприйняття реальності.

Про художника

Робін Елі народився в Лондоні. Через кілька років його сім’я мігрувала до Австралії, де він здобув середню освіту.

Потім художник переїхав до США і отримав ступінь бакалавра за спеціальністю мистецтвознавство у Вестмонтському коледжі. Зрештою він оселився в Лос-Анджелесі.