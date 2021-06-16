Це його спосіб передати ізоляцію в сучасному світі. Оманлива обгортка на його картинах додає інтриги та змушує глядачів візуалізувати розгортання.
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Гіперреалістична техніка
Один погляд і ілюзія відразу переконує вас, що картини обгорнуті справжньою поліетиленовою плівкою.
Це те, що можна побачити, але не відчути,
– каже Елі.
Навіть його підписники в інстаграмі неодноразово висловили сумніви щодо нереальності обгортки. Щоб довести, що плівка намальована, Робін опублікував відео своїх творів мистецтва, знятих з усіх боків. Ці ролики підтверджують, що насправді це звичайні картини.
Елі також продемонстрував, як він на своїх олійних роботах створює ілюзію, що здатна обдурити сприйняття реальності.
Про художника
- Робін Елі народився в Лондоні. Через кілька років його сім’я мігрувала до Австралії, де він здобув середню освіту.
- Потім художник переїхав до США і отримав ступінь бакалавра за спеціальністю мистецтвознавство у Вестмонтському коледжі. Зрештою він оселився в Лос-Анджелесі.
- Роботи Елі отримали визнання у всьому світі. Він є лауреатом багатьох нагород та премій. Його картини демонструвались на багатьох персональних та групових виставках.
- Він також працював викладачем в Університеті Південної Австралії та був наставником в Австралійській раді з питань мистецтв.
- Картини Робіна Елі зберігаються у численних приватних колекціях та державних установах по всьому світу.