Художник рисует фантастических причудливых существ: невероятные картины Джона Чина
Источник:инстаграм Jon Ching
Художник зарисовывает свои детские впечатления от Гавайев, ярких цветов, животного мира и океана. В своих работах художник находит баланс между текстурой и цветом, благодаря которым фантастические существа из картин кажутся естественными в их окружающей среде.
Джон Чинг – художник-самоучка, родом из Гавайев, который живет и работает в Лос-Анджелесе, Калифорния, США. Он шутит, что документалки о природе Дэвида Аттенборо и Гавайи – это главные вещи, которые сформировали его как личность и вдохновляют на создание картин.
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Работы Джона – это сюрреалистическое воображение того, какие безграничные чудеса и сочетания может создать природа. В своих картинах художник демонстрирует бесконечный потенциал жизни на Земле через метафоры и аллегории, изображая новые существа и симбиозы. Произведения искусства из-под кисти Джона Чинга вызывают любовь и восхищение уникальной красотой нашей планеты.
Мои более сюрреалистические создания, в которых граница между флорой и фауной размыта, отчасти являются моей попыткой изобразить часть этой невидимой магии. Размещая их в реалистичной среде среди знакомых нам видов, я представляю их в реальном мире. Может быть, если мы посмотрим достаточно близко или достаточно долго, мы увидим их мельком, и мои работы больше не будут казаться сюрреалистическими
– говорит художник.
Обитель / Фото Jon Ching
Нектар / Фото Jon Ching
Кеш / Фото Jon Ching
Цветущее веселье / Фото Jon Ching
Будущий предок / Фото Jon Ching
Привитие / Фото Jon Ching
Мать Мицелий / Фото Jon Ching
Онейронавт / Фото Jon Ching
Часовой / Фото Jon Ching
Спрайт / Фото Jon Ching
Взаимность / Фото Jon Ching
В погоне за летом / Фото Jon Ching
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