Художник рисует фантастических причудливых существ: невероятные картины Джона Чина

Художник зарисовывает свои детские впечатления от Гавайев, ярких цветов, животного мира и океана. В своих работах художник находит баланс между текстурой и цветом, благодаря которым фантастические существа из картин кажутся естественными в их окружающей среде.

Джон Чинг – художник-самоучка, родом из Гавайев, который живет и работает в Лос-Анджелесе, Калифорния, США. Он шутит, что документалки о природе Дэвида Аттенборо и Гавайи – это главные вещи, которые сформировали его как личность и вдохновляют на создание картин.

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Работы Джона – это сюрреалистическое воображение того, какие безграничные чудеса и сочетания может создать природа. В своих картинах художник демонстрирует бесконечный потенциал жизни на Земле через метафоры и аллегории, изображая новые существа и симбиозы. Произведения искусства из-под кисти Джона Чинга вызывают любовь и восхищение уникальной красотой нашей планеты.

Мои более сюрреалистические создания, в которых граница между флорой и фауной размыта, отчасти являются моей попыткой изобразить часть этой невидимой магии. Размещая их в реалистичной среде среди знакомых нам видов, я представляю их в реальном мире. Может быть, если мы посмотрим достаточно близко или достаточно долго, мы увидим их мельком, и мои работы больше не будут казаться сюрреалистическими

– говорит художник.



Обитель / Фото Jon Ching



Нектар / Фото Jon Ching



Кеш / Фото Jon Ching



Цветущее веселье / Фото Jon Ching



Будущий предок / Фото Jon Ching



Привитие / Фото Jon Ching



Мать Мицелий / Фото Jon Ching



Онейронавт / Фото Jon Ching



Часовой / Фото Jon Ching



Спрайт / Фото Jon Ching



Взаимность​ / Фото Jon Ching



В погоне за летом / Фото Jon Ching

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