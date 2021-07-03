Художник малює фантастичних химерних істот: неймовірні картини Джона Чина

Джон Чінг – художник-самоучка, родом з Гаваїв, який живе і працює в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, США. Він жартує, що документалки про природу Девіда Аттенборо та Гаваї – це головні речі, які сформували його як особистість та надихають на створення картин.
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Роботи Джона – це сюрреалістична уява того, які безмежні чудеса і поєднання може створити природа. У своїх картинах художник демонструє нескінченний потенціал життя на Землі через метафори і алегорії, зображаючи нові істоти і симбіози. Витвори мистецтва з під кисті Джона Чінга викликають любов і захоплення унікальною красою нашої планети.
Мої більш сюрреалістичні створіння, в яких межа між флорою і фауною розмита, частково є моєю спробою зобразити частину цієї невидимої магії. Розміщуючи їх у реалістичному середовищі серед знайомих нам видів, я представляю їх у реальному світі. Може бути, якщо ми подивимося досить близько або досить довго, ми побачимо їх мигцем, і мої роботи більше не будуть здаватися сюрреалістичними
– говорить художник.
Обитель / Фото Jon Ching
Нектар / Фото Jon Ching
Кеш / Фото Jon Ching
Квітучі веселощі / Фото Jon Ching
Майбутній предок / Фото Jon Ching
Щеплення / Фото Jon Ching
Мати Міцелій / Фото Jon Ching
Онейронавт / Фото Jon Ching
Вартовий / Фото Jon Ching
Спрайт / Фото Jon Ching
Взаємність / Фото Jon Ching
У гонитві за літом / Фото Jon Ching
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