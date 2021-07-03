Художник малює фантастичних химерних істот: неймовірні картини Джона Чина

Джон Чінг – художник-самоучка, родом з Гаваїв, який живе і працює в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, США. Він жартує, що документалки про природу Девіда Аттенборо та Гаваї – це головні речі, які сформували його як особистість та надихають на створення картин.

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Роботи Джона – це сюрреалістична уява того, які безмежні чудеса і поєднання може створити природа. У своїх картинах художник демонструє нескінченний потенціал життя на Землі через метафори і алегорії, зображаючи нові істоти і симбіози. Витвори мистецтва з під кисті Джона Чінга викликають любов і захоплення унікальною красою нашої планети.

Мої більш сюрреалістичні створіння, в яких межа між флорою і фауною розмита, частково є моєю спробою зобразити частину цієї невидимої магії. Розміщуючи їх у реалістичному середовищі серед знайомих нам видів, я представляю їх у реальному світі. Може бути, якщо ми подивимося досить близько або досить довго, ми побачимо їх мигцем, і мої роботи більше не будуть здаватися сюрреалістичними

– говорить художник.



Обитель / Фото Jon Ching



Нектар / Фото Jon Ching



Кеш / Фото Jon Ching



Квітучі веселощі / Фото Jon Ching



Майбутній предок / Фото Jon Ching



Щеплення / Фото Jon Ching



Мати Міцелій / Фото Jon Ching



Онейронавт / Фото Jon Ching



Вартовий / Фото Jon Ching



Спрайт / Фото Jon Ching



Взаємність / Фото Jon Ching



У гонитві за літом / Фото Jon Ching

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