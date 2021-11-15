Художник превращает шедевры искусства в геометрические иллюстрации: забавные фото

Произведения великих художников уже запечатлелись в культурном восприятии людей. Но японский мастер переосмысливает классическое искусство – он превращает известные картины в абстрактную геометрию.

Джон Батталгази, художник из Токио, воссоздает общепризнанные шедевры в собственной манере – мужчина создал собственный стиль, совместив декоративность и геометрию.

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Минималистичные рисунки Батталгази не оставляют ничего лишнего – лишь суть, благодаря которой известны картины.

В каком стиле работает художник Батталгази сочетает элементы трех стилей: кубизма и Батталгази сочетает элементы трех стилей: абстракции ар деко . Эти течения выделяются своей декоративностью и схематичностью. Стили образовались в начале ХХ века и уверенно закрепились в мировом искусстве – по сей день художники со всего мира вдохновляются и создают подобные произведения.

Художник уже переделал "Мону Лизу" Леонардо да Винчи, "Девушку с жемчужной серьгой" Яна Вермера и "Поцелуй" Климта. Упрощенные шедевры не утратили своего шарма – художник удачно подчеркнул особенности известных произведений.



Ян Вермер, "Девушка с жемчужной серьгой", 1665 год / Иллюстрация Батталгази

Мужчина создает геометрические адаптации не обычными красками – он отдает предпочтение цифровым технологиям.

Сегодня с цифровыми технологиями мы можем проще сочетать новое и старое. Благодаря гаджетам я могу соответствующим образом организовать работу и больше экспериментировать. Это позволяет мне быть смелым и пробовать интересные цветовые схемы и композиции,

– рассказал Батталгази.

Работы художника демонстрируются в галереях Японии и США. Батталгази имеет личный сайт, где публикует новые работы, а также ведет инстаграм, за которым следят почти 10 тысяч подписчиков.



Леонардо да Винчи, "Мона Лиза", 1503 – 1506 годы / Иллюстрация Батталгази



Густав Климт, "Поцелуй", 1907 год / Иллюстрация Батталгази​



Грант Вуд, "Американская готика", 1930 год / Иллюстрация Батталгази