Джон Батталгазі, художник із Токіо відтворює загальновизнані шедеври у власній манері – чоловік створив власний стиль, поєднавши декоративність та геометрію.

Це гарно Мистецтво ховатися: майстриня вдало маскується серед детальних малюнків

Мінімалістичні малюнки Батталгазі не залишають нічого зайвого – лише суть, завдяки якій відомі картини.

У якому стилі працює митець Батталгазі поєднує елементи трьох стилів – Батталгазі поєднує елементи трьох стилів – абстракції кубізму та ар деко . Ці течії виділяються своєю декоративністю та схематичністю. Стилі утворилися на початку ХХ століття та впевнено закріпилися у світовому мистецтві – донині митці з усього світу надихаються та творять подібні витвори.

Художник вже переробив "Мону Лізу" Леонардо да Вінчі, "Дівчину з перлинною сережкою" Яна Вермера та "Поцілунок" Клімта. Спрощені шедеври не втратили свого шарму – митець вдало підкреслив особливості відомих творів.



Ян Вермер, "Дівчина з перловою сережкою", 1665 рік / Ілюстрація Батталгазі

Чоловік створює геометричні адаптації не звичайними фарбами – він віддає перевагу цифровим технологіям.

Сьогодні з цифровими технологіями ми можемо простіше поєднувати нове і старе. Завдяки гаджетам я можу відповідним чином організувати роботу та більше експериментувати. Це дозволяє мені бути сміливим і пробувати цікаві кольорові схеми та композиції,

– розповів Батталгазі.

Роботи митця демонструються в галереях Японії та США. Батталгазі має особистий сайт, де публікує нові роботи, а також веде інстаграм, за яким слідкують майже 10 тисяч підписників.

Леонардо да Вінчі, "Мона Ліза", 1503 – 1506 роки / Ілюстрація Батталгазі

Густав Клімт, "Поцілунок", 1907 рік / Ілюстрація Батталгазі