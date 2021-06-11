Звериный облик: корейский художник превращает животных в героев аниме – результат захватывает

Поклонники аниме хорошо знают, что этот стиль отличается невероятной детализацией героев, внешний вид которых прекрасно дополняет и усиливает яркие черты характера. Этим персонажи аниме похожи на животных, каждое из которых обладает уникальными качествами и чертами.

Корейский художник Nitroo заметил это сходство и решил пофантазировать, какие черты животные передали бы героям аниме. Он создал серию иллюстраций, в которой перевоплотил зверей на персонажей японских мультфильмов, но сохранил их первичные и определяющие характеристики.

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Черная пантера

Южный лысый ибис

Хамелеон

Крокодил-альбинос

Гепард

Медоед

Макаронный пингвин

Американский бизон

Дамасская коза

Восточноафриканский лев

Антилопа Бонго

Белоголовый орлан

Сова

Висайская бородавчатая свинья

Розовый какаду

Гиена

Гну

Додо

Хохлатый павиан

Питбуль

Орангутан

Итальянский мастиф

Свинья

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