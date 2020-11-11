Художник Marvel показал эскизы Таноса и удивил фанатов: фото
Злодей из вселенной Marvel мог выглядеть по-другому.
Иллюстратор Джаред Маранц на своей странице в Instagram поделился ранним эскизом образа титана Таноса, который создавался для фильмов франшизы "Сага Бесконечности", сообщают Развлечения 24.
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Образ Таноса в киноверсии / Фото Paytm Entertainment
На этих рисунках злодей выглядит несколько иначе, чем на киноэкране. В частности, его броня задумывалась намного мощнее.
Люблю показывать процесс! Это предварительный эскиз воина Таноса для "Мстителей: Война бесконечности" и "Мстителей: Финал". К этому моменту я уже достаточно продвинулся с еще более ранней версией, которая уже почти была одобрена,
– рассказал художник в сети.
Предварительный концепт-арт Таноса / Иллюстрация Джареда Маренца
Художник обьяснил, что начальная задумка была более сложной. Например, броня должна была быть раздвижной, а нагрудные пластины – подвижными. Несмотря на это, много элементов дизайна все-таки прошли в финальную версию.
Эскиз Таноса / Иллюстрация Джареда Маренца
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