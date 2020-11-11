Злодей из вселенной Marvel мог выглядеть по-другому.

Иллюстратор Джаред Маранц на своей странице в Instagram поделился ранним эскизом образа титана Таноса, который создавался для фильмов франшизы "Сага Бесконечности", сообщают Развлечения 24.

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Образ Таноса в киноверсии / Фото Paytm Entertainment

На этих рисунках злодей выглядит несколько иначе, чем на киноэкране. В частности, его броня задумывалась намного мощнее.

Люблю показывать процесс! Это предварительный эскиз воина Таноса для "Мстителей: Война бесконечности" и "Мстителей: Финал". К этому моменту я уже достаточно продвинулся с еще более ранней версией, которая уже почти была одобрена,

– рассказал художник в сети.

Предварительный концепт-арт Таноса / Иллюстрация Джареда Маренца

Художник обьяснил, что начальная задумка была более сложной. Например, броня должна была быть раздвижной, а нагрудные пластины – подвижными. Несмотря на это, много элементов дизайна все-таки прошли в финальную версию.



Эскиз Таноса / Иллюстрация Джареда Маренца

В комментариях поклонники Marvel восхищались концептом, но отметили, что конечный вариант тоже удачный. А некоторым из них представленный образ напомнил Бэтмена.