Злодій зі всесвіту Marvel міг виглядати інакше.

Ілюстратор Джаред Маранц на своїй сторінці в Instagram поділився раннім ескізом образу титана Таноса, який створювався для фільмів франшизи "Сага Нескінченності", повідомляють Розваги 24.

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Образ Таноса у кіноверсії / Фото Paytm Entertainment

На цих малюнках злодій виглядає дещо інакше, ніж на кіноекрані. Зокрема, його броня задумувалася набагато потужнішою.

Люблю показувати процес! Це попередній ескіз воїна Таноса для "Месників: Війна нескінченності" та "Месників: Фінал". До цього моменту я вже достатньо просунувся із ще більш ранньою версією, яка була вже майже затверджена,

– розповів художник у мережі.



Попередній концепт-арт Таноса / Ілюстрація Джареда Маренца

Художник пояснив, що початковий задум був більш складний. Наприклад, броня мала бути розсувною, а нагрудні пластини – рухомими. Попри це, багато елементів предсатвленого дизайну все таки пройшли у фінальну версію.

Ескіз Таноса / Ілюстрація Джареда Маренца

У коментарях прихильники Marvel захоплювалися концептом, проте зазначали, що й кінцевий варіант також вдалий. А декому з них представлений образ нагадав Бетмена.