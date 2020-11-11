Художник Marvel показав ескізи Таноса та здивував фанатів – фото
Злодій зі всесвіту Marvel міг виглядати інакше.
Ілюстратор Джаред Маранц на своїй сторінці в Instagram поділився раннім ескізом образу титана Таноса, який створювався для фільмів франшизи "Сага Нескінченності", повідомляють Розваги 24.
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Образ Таноса у кіноверсії / Фото Paytm Entertainment
На цих малюнках злодій виглядає дещо інакше, ніж на кіноекрані. Зокрема, його броня задумувалася набагато потужнішою.
Люблю показувати процес! Це попередній ескіз воїна Таноса для "Месників: Війна нескінченності" та "Месників: Фінал". До цього моменту я вже достатньо просунувся із ще більш ранньою версією, яка була вже майже затверджена,
– розповів художник у мережі.
Попередній концепт-арт Таноса / Ілюстрація Джареда Маренца
Художник пояснив, що початковий задум був більш складний. Наприклад, броня мала бути розсувною, а нагрудні пластини – рухомими. Попри це, багато елементів предсатвленого дизайну все таки пройшли у фінальну версію.
Ескіз Таноса / Ілюстрація Джареда Маренца
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