Американский художник Тимоти Инзана из Лос-Анджелеса в начале 2021 года закрылся в своем домике и начал стрим в Twich. Вот уже 100 дней подряд он ведет прямой эфир и круглосуточно показывает свою жизнь подписчикам. Мужчина планирует оставаться там и вести трансляцию до конца года. Следующие 5 или 10 лет "своей жизни" он готов продать за 5 или 10 миллионов долларов соответственно.

Художник живет в прямом ефире

В течение дня зрители наблюдают за обычной жизнью Тимоти. Он ест, спит, танцует, медитирует и работает над созданием собственных художественных произведений, спрос на которые значительно вырос с тех пор как Тимоти ведет трансляцию. Художник вырезает фрагменты из алюминия и акрила, а затем складывает их слоями в интересные фигуры. По вечерам мужчина общается с подписчиками и отвечает на их вопросы.

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Интересные фигуры, которые создает Тимоти Инзана / Фото с инстаграма goodlayer

Небольшой сарай, где закрылся художник, расположен на территории, которой владеет его семья. Чтобы там можно было провести как минимум год, Тимоти подготавливал помещение более 2 месяцев. Сейчас этот домик оснащен всем необходимым для жизни – там есть кровать, кухня и ванная. Продукты художнику приносит невеста и передает ему их через окно.

5 лет за 5 миллионов долларов

Нынешний эксперимент призван привлечь внимание к более длительному проекту художника. Так он хочет показать, что действительно готов провести в замкнутом доме 5 лет за 5 миллионов долларов (139 миллионов гривен) или 10 лет за 10 миллионов долларов (279 миллионов гривен). В течение этого времени он будет создавать арт-обьекты. Тот, кто заплатит за несколько лет прямого эфира, сможет забрать все произведения искусства, которые Тимоти создаст за это время.

Тимоти рассматривает еще и альтернативный вариант развития событий. Он согласится продолжить трансляцию до 5 лет, если у него будет 7 тысяч подписчиков на Twich. В случае, если количество людей снова уменьшится, и будет составлять менее 7 тысяч, мужчина остановит эфир.

Подписка на его страницу стоит 4,99 доллара (140 гривен) в месяц. Пока что он продал 102 подписки.