Американський художник Тімоті Інзана з Лос-Анджелеса на початку 2021 року зачинився у своєму будиночку та розпочав стрім у Twich. Ось вже 100 днів поспіль він веде прямий ефір та цілодобово показує своє життя підписникам. Чоловік планує залишатися там і вести трансляцію до кінця року. Наступні 5 або 10 років "свого життя" він готовий продати за 5 або 10 мільйонів доларів відповідно.

Художник живе у прямому ефірі

Протягом дня глядачі спостерігають за звичайним життям Тімоті. Він їсть, спить, танцює, медитує та працює над створення власних мистецьких витворів, попит на які значно виріс відколи Тімоті веде трансляцію. Художник вирізає фрагменти з алюмінію та акрилу, а потім складає їх шарами у цікаві фігури. Вечорами чоловік спілкується з підписниками та відповідає на їхні запитання.

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Цікаві фігури, які створює Тімоті Інзана / Фото з інстаграму goodlayer

Невеликий сарай, де зачинився художник, розташований на території, якою володіє його родина. Аби там можна було провести як мінімум рік, Тімоті підготовлював помешкання понад 2 місяці. Зараз цей будиночок облаштований усім необхідним для життя – там є ліжко, кухня і ванна. Продукти художнику приносить наречена та передає йому їх через вікно.

5 років за 5 мільйонів доларів

Теперішній експеримент покликаний привернути увагу до більш тривалого проєкту художника. Так він хоче показати, що справді готовий провести у замкненому будинку 5 років за 5 мільйонів доларів (139 мільйонів гривень) або 10 років за 10 мільйонів доларів (279 мільйонів гривень). Протягом цього часу він створюватиме арт-об'єкти. Той, хто заплатить за кілька років прямого ефіру, зможе забрати усі витвори мистецтва, які Тімоті створить за цей час.

Тімоті розглядає ще й альтернативний варіант розвитку подій. Він погодиться продовжити трансляцію до 5 років, якщо матиме 7 тисяч підписників на Twich. У випадку, якщо кількість людей знову зменшиться, і складатиме менше ніж 7 тисяч, чоловік зупинить ефір.

Підписка на його сторінку коштує 4,99 долара (140 гривень) на місяць. Поки що він продав 102 підписки.