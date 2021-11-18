Художница создает микроскопические скульптуры, которые меньше грифеля в карандаше: фото

Маленькие работы французской художницы удивляют своей детальностью. Женщина оформляет крошечные фигуры птиц, которые могут поместиться на кончике карандаша.

Женщина из Франции по имени Мари Когидон самостоятельно научилась создавать микроскопическое искусство.

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В активе художницы – десятки крошечных фигурок, сделанных с ювелирным мастерством.

С какими материалами работает Когидон Художница создает микроскульптуры из затвердевшего клея, ювелирного воска, человеческих волос и акварельной краски. Скульптурная работа проводится с помощью микроскопа, мини-скальпеля, швейных игл и чрезвычайно тонких игл для акупунктуры.

Микроскопические композиции меньше грифеля карандаша / Фото Когидон

Женщина формирует детали миллиметровых изделий, а затем склеивает их под микроскопом. С первого раза удается не все – иногда Когидон вынуждена повторять кропотливую работу больше 10 раз.

Сцены птиц, созданные мной – это моя страсть. Это ежедневная работа, потому что я должна заставлять свое тело как можно меньше дрожать. На сборку простого клюва у меня может уйти от нескольких дней до недели,

– написала женщина на своем сайте.

Микроарт художницы / Фото Мари Когидон

Каждая скульптура имеет свою историю и особенности – птички могут летать, сидеть или заниматься своими делами.

Работы художницы совсем крошечные – полная композиция достигает максимум 2 миллиметров.

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Мари начала заниматься скульптурой в 2011 году. Больше всего женщина любит акцентировать внимание на мелочах.

Кроме птиц, которых я обожаю, я также делаю крошечные домики в 1 миллиметр толщиной, размещенные на ушках игл. Также я создаю веселые и дружеские сцены, а недавно сделала графитовые скульптуры,

– добавила Когидон.



Милые фигуры на грифеле / Фото Мари Когидон

Крошечные скульптуры птиц / Фото Мари Когидон

Крошечные скульптуры птиц / Фото Мари Когидон

Крошечные скульптуры птиц / Фото Мари Когидон