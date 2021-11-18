Женщина из Франции по имени Мари Когидон самостоятельно научилась создавать микроскопическое искусство.

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В активе художницы – десятки крошечных фигурок, сделанных с ювелирным мастерством.

С какими материалами работает Когидон Художница создает микроскульптуры из затвердевшего клея, ювелирного воска, человеческих волос и акварельной краски. Скульптурная работа проводится с помощью микроскопа, мини-скальпеля, швейных игл и чрезвычайно тонких игл для акупунктуры.

Микроскопические композиции меньше грифеля карандаша / Фото Когидон

Женщина формирует детали миллиметровых изделий, а затем склеивает их под микроскопом. С первого раза удается не все – иногда Когидон вынуждена повторять кропотливую работу больше 10 раз.

Сцены птиц, созданные мной – это моя страсть. Это ежедневная работа, потому что я должна заставлять свое тело как можно меньше дрожать. На сборку простого клюва у меня может уйти от нескольких дней до недели,

– написала женщина на своем сайте.

Микроарт художницы / Фото Мари Когидон

Каждая скульптура имеет свою историю и особенности – птички могут летать, сидеть или заниматься своими делами.

Работы художницы совсем крошечные – полная композиция достигает максимум 2 миллиметров.

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Мари начала заниматься скульптурой в 2011 году. Больше всего женщина любит акцентировать внимание на мелочах.

Кроме птиц, которых я обожаю, я также делаю крошечные домики в 1 миллиметр толщиной, размещенные на ушках игл. Также я создаю веселые и дружеские сцены, а недавно сделала графитовые скульптуры,

– добавила Когидон.



Милые фигуры на грифеле / Фото Мари Когидон

Крошечные скульптуры птиц / Фото Мари Когидон

Крошечные скульптуры птиц / Фото Мари Когидон

Крошечные скульптуры птиц / Фото Мари Когидон