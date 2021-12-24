Из-за ограниченной площади ее рисунки получаются крохотными. Тем не менее их детализации могут позавидовать и полноформатные картины. Вот что бывает, когда человек обожает свое хобби.

Это интересно Художник создает впечатляющие скульптуры из стеклянных пластин: завораживающие фото

На первый взгляд такая кропотливая работа может показаться очень утомительной. Брианна признается, что сначала и сама так думала, но это быстро изменилось и рисование на монетах стало лучшей частью ее дня.

По словам художницы, изначально выбор такого необычного "холста" был очень практичным. Она просто хотела отточить свои умения, а монеты выбрала только потому, что ей было легче рисовать на металле, в частности на меди. Но со временем это превратилось в изюминку его творчества.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15