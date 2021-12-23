Вильфрид Грутенс размещает яркие фактурные узоры внутри прозрачного стекла. Его скульптуры создают волшебные иллюзии – может показаться, что творение Грутенса – это бактерии и микроорганизмы, которые застряли в смоле.

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Художник создает детальные фигуры с помощью множества тонких стеклянных панелей, которые формируют рисунки.

Скульптуры художник делает из слоев стекла / Фото Норберта Хейла

Сжимая сотни плоских пластин, Грутенс образует очаровательные скульптуры. Геометрические узоры и симметрия создают неповторимый эффект глубины и объема фигур, а многослойность позволяет взглянуть на рисунки в стекле с разных ракурсов – если спереди скульптура выглядит как 3D-модель, сбоку она может быть совершенно плоской.

Детальные скульптуры Грутенса / Фото Норберта Хейла

Своими рисунками по стеклу я заполняю прозрачные геометрические пространства, визуальные исследования которых создают удивительные вариации в формах. Различные ракурсы мазков кисти открывают зрителю новые перспективы в пространстве объекта,

– написал Грутенс на своем сайте.

Скульптуры из стеклянных пластин / Фото Норберта Хейла

Что известно о художнике В 15 лет Грутенс научился реставрировать старинные витражи. Через 4 года он решил путешествовать по миру, играть музыку и почувствовать культуру Азии и Южной Америки, прежде чем в конце концов вернуться к работе со стеклом. В 1988 году он получил диплом ремесленника в Мюнхене, а в следующем году открыл собственную мастерскую в Клеве, где до сих пор работает. Его работы демонстрируются на художественных выставках уже несколько десятилетий.

Как выглядят скульптуры художника с разных ракурсов: смотрите видео