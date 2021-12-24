Через обмежену площу її малюнки виходять крихітними. Попри це, їхній деталізації можуть позаздрити і повноформатні картини. Ось що буває, коли людина обожнює своє хобі.

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На перший погляд може здатися, що така кропітка робота дуже втомлює. Бріанна зізнається, що спершу і сама так думала, але це швидко змінилося і малювання на монетах стало найкращою частиною її дня.

За словами художниці, спершу вибір такого незвичного "полотна" був дуже практичним. Вона просто хотіла відточити свої вміння, а монети обрала лише тому, що її було легше малювати на металі, зокрема на міді. Але з часом це перетворилося у родзинку її творчості.

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