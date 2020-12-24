Погода – вещь непредсказуемая, и иногда мы должны мириться с морозом в апреле или новогодним теплом. Тем не менее, этим уже мало кого удивишь. А вот недавний прогноз погоды в Майами поразил всех, кроме самих флоридцев.

Метеорологическая служба Майами опубликовала сообщение в своем Twitter и предупредила жителей американского города о приближении холодной погоды и "падающих игуан". Так синоптики описали 21 декабря, сообщают Развлечения 24.

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21 декабря – Бррр! На Рождество будет намного холоднее! Возможны низкие температуры 30-40 градусов (по Фаренгейту) и падения игуан. Следите за изменениями прогнозов и оставайтесь в тепле! – сообщили синоптики Майами.

Dec 21 - Brrr! Much colder temps expected for Christmas. Low temperatures in the 30s/40s and falling Iguanas are possible. Keep up with forecast changes and stay warm! #flwx pic.twitter.com/BRYfugIE5Q — NWS Miami (@NWSMiami) December 21, 2020

Такое объявление может показаться шуткой, но все это совершенно серьезно. В солнечном Майами средняя температура в декабре обычно составляет 72 градуса по Фаренгейту (22 градуса по Цельсию). В прогнозе указано, что температура упадет до 30-40 градусов по Фаренгейту (от -4 до 1 градуса по Цельсию), а это достаточно серьезное похолодание для жителей Флориды. Из-за него игуаны могут цепенеть и падать с деревьев. Несмотря на то, что они выглядят мертвыми, никакая опасность им не угрожает. Когда станет теплее, они "оттают" и вернутся к своей нормальной жизни.

Падение игуан во Флориде в прошлом году

Как странно не было бы нам видеть такие прогнозы, в Майами "игуанопадения" случаются несколько раз за сезон. Поэтому, флоридцев сложно напугать внезапным падением рептилии возле них.