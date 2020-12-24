Погода – річ непередбачувана, і іноді ми повинні миритися з морозом у квітні або ж новорічним теплом. Тим не менш, цим вже мало кого здивуєш. А ось нещодавній прогноз погоди у Маямі вразив усіх, крім самих флоридців.

Метеорологічна служба Маямі опублікувала допис у своєму Twitter та попередила мешканців американського міста про наближення холодною погоди та "падаючих ігуан". Так синоптики описали 21 грудня, повідомляють Розваги 24.

Читайте також: Різдво у зоопарку: які подарунки отримали слони, ведмеді та інші тварини – кумедні фото

21 грудня – Бррр! Різдво буде набагато холоднішим! Можливі низькі температури 30-40 градусів (за Фаренгейтом) та падіння ігуан. Слідкуйте за змінами прогнозів і залишайтеся в теплі! – повідомили синоптики Маямі.

Dec 21 - Brrr! Much colder temps expected for Christmas. Low temperatures in the 30s/40s and falling Iguanas are possible. Keep up with forecast changes and stay warm! #flwx pic.twitter.com/BRYfugIE5Q — NWS Miami (@NWSMiami) December 21, 2020

Таке оголошення може здатися жартом, проте усе це абсолютно серйозно. У сонячному Маямі середня температура у грудні зазвичай становить 72 градуси за Фаренгейтом (22 градуси за Цельсієм). У прогнозі вказано, що температура впаде до 30-40 градусів за Фаренгейту (від -4 до 1 градуса за Цельсієм), а це досить серйозне похолодання для мешканців Флориди. Через нього ігуани можуть ціпеніти та падати з дерев. Попри те, що вони виглядають мертвими, ніяка небезпека їм не загрожує. Коли стане тепліше, вони "відтануть" та повернуться до свого нормального життя.

Падіння ігуан у Флориді минулого року

Як дивно не було б нам бачити такі прогнози, у Маямі "ігуанопадіння" трапляються декілька разів за сезон. Тому, флоридців важко налякати раптовим падінням рептилії біля них.