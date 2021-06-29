Международная пивоваренная корпорация Heineken представила уличный транспортер пива – B.O.T., что делает жизнь веселее. Робот будет сопровождать своего владельца и доставлять пиво в холодильнике, чтобы напиток всегда был охлажденным.

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BOT выглядит как небольшой трактор, имеющий четыре маленьких колеса, два больших, датчики, камеры с искусственным интеллектом, а также громкоговоритель, который позволяет роботу приветствовать своего владельца. Робот может перевозить 12 банок пива.

Куда бы вы ни пошли, ваш робот Heineken будет следовать за вами

Стоит отметить, что BOT не поступит в продажу, так как не является продуктом массового производства. Чтобы получить его, придется конкурировать с другими – Heineken выберет 20 победителей розыгрыша, которым отправит работа. Участие в розыгрыше могут принять только жители США старше 21 года на сайте Heineken.

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