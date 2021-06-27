Гарри, один из близнецов, работает диджеем, поэтому к созданию мобильного клуба братья подошли со знанием дела. Они переделали старый садовый сарай и назвали его Doof Shed в честь популярного сленгового выражения, что означает танцевальную вечеринку.

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Братья Лабракисы / Фото Guinness World Records

Миниатюрный клуб оснастили диджейской установкой Pionner, звуковой системой фокусировки, интеллектуальным освещением и дымовой машиной. Все это поместилось в помещении размером 1,5 x 0,73 x 1,8 метра.

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По словам близнецов, в клубе могут разместиться семь человек. Они устроили лотерею для желающих зарезервировать Doof Shed для своих танцевальных вечеринок. Посетители смогут выбирать, какое именно шоу они хотели бы посетить.