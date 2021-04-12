Известная компания по производству игрушек Hasbro разработала любимого героя "Трансформеров". В рамках фестиваля коллекционеров она показала нового робота-трансформера Оптимуса Прайма, который оживает благодаря 25 голосовым командам.

Чтобы создать самых продвинутых и программируемых роботов Transformers Hasbro объединилась с китайской компанией Robosen Robotics. Это позволило компании по производству игрушек улучшить фирменный стиль игры, а фанатам – оживить своих любимых персонажей Трансформеров, чего никогда ранее не было среди предметов коллекционирования.

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И первым в линейке робототехники стоит лидер автоботов – Оптимус Прайм. Новым роботом можно не только управлять голосом и командами программы, он автоматически трансформируется из грузовика в робота и обратно.

После более чем 11 лет кропотливых исследований и разработок талантливая команда Robosen смогла создать первого в истории потребительского работа. Он имеет полный набор функций, включая автоматическое трансформируемое перевоплощение из транспортного средства в робота, способность ходьбы в форме робота, функцию гонки в виде транспортного средства. Управлять роботом можно с помощью голоса или мобильного приложения,

– говорится в пресс-релизе Hasbro.



Hasbro представила интерактивного работа Optimus Prime / Фото Hasbro Pulse

Оптимус Прайм создан с использованием новейших голосовых технологий и способен ходить, разговаривать, взрывать по вашей команде. Чтобы перейти из режима грузовика в режим робота стоит лишь произнести одну из этих голосовых команд: "Развернуть", "Преобразовать", "Атаковать" или просто провести пальцем по экрану смартфона.



Новый робот Optimus Prime с функцией автоматического преобразования / Фото Hasbro Pulse

Игрушка Оптимуса Прайма достигает 48 см в высоту. Кроме того, при создании робота было использовано невероятное количество технологий и промышленного дизайна – все с тщательной аутентичностью. Впечатляющие 5000 компонентов и 27 запатентованных серводвигателей помогают достичь того, чего всегда хотел каждый коллекционер – автопреобразования. А сам процесс преобразования сопровождается характерными звуками, а также голосом озвучивания Оптимуса Прайма от Питера Каллена.

Hasbro представила робота Optimus Prime с функцией автоматического преобразования: видео

Интерактивную игрушку можно предварительно заказать на сайте компании. Стоимость 700 долларов (19 555 гривен).