Відома компанія з виробництва іграшок Hasbro розробила улюбленого героя "Трансформерів". У рамках фестивалю колекціонерів вона показала нового робота-трансформера Оптимуса Прайма, який оживає завдяки 25 голосовим командам.

Щоб створити найбільш просунутих і програмованих роботів Transformers Hasbro об'єдналася з китайською компанією Robosen Robotics. Це дозволило компанії з виробництва іграшок покращити фірмовий стиль гри, а фанатам – оживити своїх улюблених персонажів Трансформерів, чого ніколи раніше не було серед предметів колекціонування.

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І першим в лінійці робототехніки стоїть лідер автоботів – Оптимус Прайм. Новим роботом можна не тільки керувати голосом і командами програми, він фактично автоматично трансформується з вантажівки в робота і назад.

Після більш ніж 11 років кропітких досліджень і розробок талановита команда Robosen змогла створити першого в історії споживчого робота. Він має повний набір функцій, включаючи автоматичне трансформоване перевтілення з транспортного засобу в робота, здатність ходьби у формі робота, функцію гонки у вигляді транспортного засобу. Управляти роботом можна за допомогою голосу або мобільного додатка,

– йдеться в пресрелізі Hasbro.



Hasbro представила інтерактивного робота Optimus Prime / Фото Hasbro Pulse

Оптимус Прайм створений з використанням новітніх голосових технологій і здатний ходити, розмовляти, підривати по вашій команді. Щоб перейти з режиму вантажівки в режим робота варто лише вимовити одну з цих голосових команд: "Розгорнути", "Перетворити", "Атакувати" або просто провести пальцем по екрану смартфона.



Новий робот Optimus Prime з функцією автоматичного перетворення / Фото Hasbro Pulse

Іграшка Оптимуса Прайма досягає 48 см у висоту. Крім того, при створенні робота було використано неймовірну кількість технологій і промислового дизайну – все з ретельною автентичністю. Вражаючі 5000 компонентів і 27 запатентованих серводвигунів допомагають досягти того, чого завжди хотів кожен колекціонер – автоперетворення. А сам процес перетворення супроводжується характерними звуками, а також голосом озвучування Оптимуса Прайма від Пітера Каллена.

Hasbro представила робота Optimus Prime з функцією автоматичного перетворення: відео

Інтерактивну іграшку можна попередньо замовити на сайті компанії. Вартість 700 доларів (19 555 гривень).